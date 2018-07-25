Учёные физической лаборатории Киевского госуниверситета опытным путём доказали, что практически любой фен для сушки волос может создать мощное воздушное сопротивление, способное сильно замедлять движения крупных объектов...
Опыты проводились на оживлённых автотрассах, фен направлялся руками техника навстречу движущимся автомобилям, которые под этим воздействием снижали скорость, несмотря на их аэродинамические свойства, и могли её набрать, только проехав техника с феном!
Одновременно учёные кафедры лингвистики этого же университета собрали огромный материал фольклорных выражений и металингвистических оборотов на основе высказываний водителей, проезжающих мимо техника с феном...
еще анекдот!