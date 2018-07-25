Европейская комиссия пришла к выводу, что автопроизводители уже сейчас пытаются воздействовать на новые экостандарты, которые будут приняты лишь в 2020 году. Компании обвиняются в попытке завысить базовый порог выбросов вредных веществ.

Европейская комиссия пришла к выводу, что автопроизводители уже сейчас пытаются воздействовать на новые экостандарты, которые будут приняты лишь в 2020 году. Компании обвиняются в попытке завысить базовый порог выбросов вредных веществ.