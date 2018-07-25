Бывший российский сенатор Дмитрий Кривицкий арестован в Италии по запросу российских властей.
Бывший российский сенатор Дмитрий Кривицкий арестован в Италии по запросу российских властей.
Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Мауро Анетрини, который подчеркнул, что его клиент арестован за преступления, совершенные на территории России.
Юрист отметил, что Кривицкий арестован в городе Кортина д'Ампеццо, и 26 июля в Венеции состоится первое слушание по его делу. Анетрини подчеркнул, что его подзащитный не совершал в Италии противоправных действий, находится в стране на законных основаниях, а судебный процесс будет касаться его экстрадиции в Россию.
В конце марта 2018 года полиция Новгородской области объявила о международном розыске экс-сенатора от региона Дмитрия Кривицкого, обвиняемого в получении взятки в 15 миллионов рублей на основании решения Новгородского районного суда.
Кривицкий представлял в верхней палате Российской Федерации Новгородскую область с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года.