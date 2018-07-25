Это позволит спасателям оперативно выехать на помощь

Это позволит спасателям оперативно выехать на помощьВ МЧС туристов попросили регистрироваться перед походами по Костромской области. Это касается как групп, так и одиночных путешественников.Это позволит спасателям оперативно выехать на помощь, если это потребуется. Зарегистрироваться можно в самом МЧС. Там туристов познакомят с необходимой информацией и расскажут о возможных опасностях на маршрутах.Зарегистрироваться нужно за 10 дней, позвонив по телефону 8 (4942) 493-606. Руководитель группы должен будет указать название, адрес и телефон организации, а также дату начала и окончания похода, предполагаемый маршрут, количество туристов и данные участников.