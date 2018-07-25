Сейчас женщина пытается добиться компенсации через суд - почти полмиллиона рублей

Сейчас женщина пытается добиться компенсации через суд - почти полмиллиона рублейВ Коврове кондуктор троллейбуса, проработавшая в «УТТ г. Коврова» 12 лет, получила сотрясение мозга на работе.Инцидент произошел в апреле этого года. Утром женщина вышла на смену и вместе с водителем поехала по маршруту №2. На улице Сурова троллейбус подрезал автомобиль «Волги». Водителю общественного транспорта пришлось применить экстренное торможение. В результате кондуктор потеряла равновесие и упала. Она сильно ударилась головой.Женщина вызвали врача. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. После лечения ее поставили на учет к неврологу. Женщина снова вышла на работу, но поняла, что не справляется. Её состояние здоровья резко ухудшилось.Тогда женщина решила уволиться. Она обратилась в суд с просьбой взыскать с предприятия моральную компенсацию - 450 тысяч рублей.