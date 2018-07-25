30 новых бассейнов будут построены в столице в ближайшие несколько лет, сообщил Сергей Собянин. Он посетил один из оздоровительных центров, который открылся на западе Москвы в Крылатском. Заниматься плаванием там могут как профессиональные спортсмены, так и любители.

30 новых бассейнов будут построены в столице в ближайшие несколько лет, сообщил Сергей Собянин. Он посетил один из оздоровительных центров, который открылся на западе Москвы в Крылатском. Заниматься плаванием там могут как профессиональные спортсмены, так и любители.В новом бассейне в Крылатском даже утром в будний день не протолкнуться: учащиеся спортивных школ, профессиональные спортсмены и просто любители плавания. Вода более чем комфортная — 28 градусов."Вода очень теплая, хорошая, в помещении тепло, хорошо, так что мне понравилось", — говорит Виктория Олейникова."Очень довольна, что в нашем районе построили такой бассейн", — добавляет Любовь Бузинова.В новом спорткомплексе два бассейна: взрослый на 8 дорожек и детский. Стоимость разового посещения 300 рублей. Для пенсионеров предусмотрены скидки. После занятий можно отдохнуть в сауне. Есть и два тренажерных зала. Один из них спортсмены называют залом для сухого плавания: здесь установлены специальные тренажеры для пловцов, а также для занятий греблей.Строительство спортивного центра шло полтора года и фактически завершило масштабную реконструкцию Гребного канала. Новый комплекс рассчитан на 120 посещений в смену. Есть все условия и для людей с ограниченными возможностями. В бассейне будут тренироваться члены паралимпийской сборной по плаванию.Специальная система очистки, когда вода циркулирует и проходит через песчаный, угольный и ультрафиолетовый фильтры, позволяет обновлять ее не чаще одного раза в год. Сегодня спорткомплекс посетил Сергей Собянин."Последний этп реконструкции – спортивный зал, бассейн. Я надеюсь, что это не только для гребцов будет, но и для жителей", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Бассейн подойдет и для проведения соревнований по плаванию как регионального так и федерального значения.