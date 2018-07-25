Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры
Сотрудники прокуратуры во время проверки обнаружили просроченные товары в магазине «Дикси» в Камешково. Срок истек даже на детское питание, и это не смущало продавцов. Просрочка молока для малышей составила 10 дней.
Среди продуктов с истекшим сроком годности - мойва холодного копчения и морской коктейль в рассоле. Это является нарушением прав потребителей.
Теперь руководство привлекли к административной ответственности. Они заплатят 100 тысяч рублей.