Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратурыСотрудники прокуратуры во время проверки обнаружили просроченные товары в магазине «Дикси» в Камешково. Срок истек даже на детское питание, и это не смущало продавцов. Просрочка молока для малышей составила 10 дней.Среди продуктов с истекшим сроком годности - мойва холодного копчения и морской коктейль в рассоле. Это является нарушением прав потребителей.Теперь руководство привлекли к административной ответственности. Они заплатят 100 тысяч рублей.