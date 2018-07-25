Благодаря программе Мобильный избиратель, столичные избиратели смогут проголосовать на выборах мэра города по месту своего фактического нахождения, а не по месту регистрации. Для этого необходимо лишь вовремя подать соответствующее заявление через портал Госуслуг, МФЦ или территориальную избирательную комиссию. Об этом журналистам сообщили руководители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве и члены рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами столицы.

Благодаря программе "Мобильный избиратель", столичные избиратели смогут проголосовать на выборах мэра города по месту своего фактического нахождения, а не по месту регистрации. Для этого необходимо лишь вовремя подать соответствующее заявление через портал Госуслуг, МФЦ или территориальную избирательную комиссию. Об этом журналистам сообщили руководители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве и члены рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами столицы.Основная задача программы "Мобильный избиратель" –проинформировать горожан о предстоящих выборах мэра Москвы и нововведениях,которые позволят сделать процесс волеизъявления проще и удобнее. Заниматьсяинформирование москвичей будет специально созданная группа из 4 тысяч сотрудниковцентров "Мои документы".Впервые эта программа была запущена в рамках подготовки квыборам президента России и оказалась весьма востребованной. Благодаря ей,избиратель может отдать свой голос не по месту регистрации, а на любом удобном участке.Как сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами мэра, приемзаявлений от желающих проголосовать по месту фактического нахождения начался сегодня,25 июля.Там рассказали, что отдать свой голос можно и в столице, иза ее пределами (избирательные участки созданы в Московской, Калужской,Владимирской и Тульской областях. Чтобы воспользоваться такой возможностью требуетсятолько заполнить заявление на портале gosuslugi.ru, либо обратиться в офис "Моидокументы", либо в территориальный избирком.Как отметил глава общественного штаба, председатель комиссиигородской Общественной палаты по развитию гражданского общества АлексейВенедиктов, такая система уже была задействована на прошедших в этом годувыборах главы государства. По его словам, в ходе президентской кампании запределами столицы проголосовали 242 тысячи москвичей.В ходе выборов мэра Москвы, сообщил Венедиктов, на всех "дачныхучастках" будут находиться специально обученные наблюдатели, которые будутмониторить процесс волеизъявления граждан. "Таким образом, голосование наэкстерриториальных участках будет полностью соответствовать "московскомустандарту" выборов", – заверил он, добавив, что в следующем месяце члены штаба объедут"дачных избирательных участков" (всего их будет создано 209) ипроверят готовность к выборам.Предстоящие выборы мэра Москвы должны еще раз доказать эффективностьи удобство системы "Мобильный избиратель", уверен член рабочей группыМогоризбиркома по созданию участков за пределами Москвы, сопредседательдвижения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц. Он заявил, чтоуже сейчас является фактом, что "Мобильный избиратель" более востребован чем открепительныеудостоверения. А выборы столичного градоначальника, заявил Мельконьянц, помогутдонастроить эту систему."Необходимо выяснить, насколько адекватно былаопределена потребность избирателей в "дачных" участках, сколько из них в итогеприкрепились к таким участкам, – сказал он. – До этого требуется провестибольшую работу по информированию граждан и по разъяснению им всех нюансовиспользования нового избирательного механизма". В заключение Мельконьянц заявил,что "Мобильный избиратель" будет использоваться и впредь, потому что открепительныеудостоверения уже практически полностью отменены: "Мы идем по путиразвития экстерриториального голосования".В свою очередь замглавы общественного штаба, председательМосгордумы Алексей Шапошников, занимающийся вопросами создания участков дляголосования за пределами города, выразил уверенность что программа "Мобильныйизбиратель" придется по душе дачникам, которые до первых холодов предпочитаютвыезжать за город. "Дачников мы как раз относим к категории "мобильныхизбирателей", поскольку они получают возможность проголосовать там, где имудобно, не меняя своих планов", – сказал он, добавив, что общественный штаб понаблюдению за выборами мэра столицы будет внимательно мониторить все процессы:"Особенно ход голосования и подсчеты результатов на загородныхизбирательных участках".Важность чистоты и честности предстоящих выборов подчеркнули член рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков запределами столицы, депутат Госдумы Сергей Шаргунов. По его словам, послать своихнаблюдателей на все действующие участки смогут любые партии, включая те,которые не участвуют в этих выборах. "Чем больше наблюдателей будутследить за процессом голосования и подсчета результатов, тем больше будетдоверия к выборам со стороны избирателей, общества в целом", – заключил он.Отметим, что предстоящие выборы мэра российской столицыпримечательны и тем, что теперь время голосования в этот раз будет продлено.Если раньше отдать свой голос можно было с 8:00 до 20:00, то теперь времязакрытия смещается на два часа – до 22:00. Напомним, выборы столичногоградоначальника пройдут в единый день голосования 9 сентября. В числе их участникови действующий мэр города Сергей Собянин, который идет как самовыдвиженец.