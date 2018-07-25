В головном мозге индийской девочки, которая ела немытые фрукты, поселилась сотня личинок глистов. Банальная лень обернулась для ребенка тяжелыми последствиями.

В головном мозге индийской девочки, которая ела немытые фрукты, поселилась сотня личинок глистов. Банальная лень обернулась для ребенка тяжелыми последствиями.Однажды восьмилетняя уроженка Нью-Дели неожиданно начала жаловаться на невыносимые мигрени. Тогда врачи заподозрили у девочки кисту и прописали высокую дозу стероидов.Однако лекарства лишь навредили пациентке: ребенок поправился на 20 килограммов и перестал ходить. Кроме того, у девочки начались проблемы с дыханием.Через полгода отчаявшиеся родители показали свое чадо другому доктору, передает издание Daily Mail. Выяснилось, что на самом дел ребенок страдает цистицеркозом головного мозга, то есть в ее голове поселились личинки свиного цепня.Медики пришли к выводу, что девочка заразилась вирусом либо из-за немытых фруктов, либо из-за недоваренной свинины. Сообщается, что, попав в кишечник, личинкидобрались до мозгачерез кровеносную систему и стенку кишки.После обнаружения недуга ребенок пропил курс лекарств по уменьшению отека и уничтожению личинок. Вскоре девочка снова начала двигаться, сбросила лишний вес и стала посещать школу.Ранее стало известно, что из глаз жительницы США вытащили несколько десятков червей. При этом часть она смогла достать сама, после чего отправилась к врачу.До этого девушка мучилась из-за сильных головных болей и воспаления роговицы. По мнению экспертов, девушка могла заразиться от мух.