Загоревшийся грузовик был потушен при помощи проезжающей мимо поливальной машины: этот момент был зафиксирован очевидцами на видео. В результате происшествия никто не пострадал.

Очевидцы в Перми сегодня утром, 25 июля, наблюдали удивительную картину, как тушением загоревшегося грузовика занялись водитель поливальной машины и его напарник.Водитель поливальной машины вовремя заметил, как из моторного отсека тяжелого МАЗа вырывается огонь. Решение было принято мгновенно, и несколько десятков секунд спустя рабочий уже поливал из шланга кабину вспыхнувшего грузовика.Для победы над пламенем понадобилось около тысячи литров воды, при этом кабина все-таки выгорела. Однако пожар был потушен, и от огня никто не пострадал.