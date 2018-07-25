Новый российский минный тральщик Петр Ильичев заложили в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла на Средне-Невском судостроительном заводе. Как отметил глава предприятия Владимир Середохо, строительство нового корабля начинается в новом цехе, что говорит о стабильном развитии.

Новый российский минный тральщик "Петр Ильичев" заложили в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла на Средне-Невском судостроительном заводе. Как отметил глава предприятия Владимир Середохо, строительство нового корабля начинается в новом цехе, что говорит о стабильном развитии, пишет агентство ТАСС."Петр Ильичев" – это уже шестой корабль проекта 12700. Всего российский флот заказал 8 подобных тральщиков, а в будущем это число может увеличиться до 20.Тральщик проекта 12700 – крупнейший в мире корабль с композитным корпусом. Это сделано для того, чтобы на него не реагировали магнитные детонаторы морских мин. Все остальные элементы конструкции тральщика сделаны либо из маломагнитных, либо из специально размагниченных материалов.Водоизмещение "Петра Ильичева" – 890 тонн, длина – 61 метр, экипаж – около 40 человек. Основное вооружение тральщика – современное оборудование для поиска мин. Кроме того, корабль оснащен 6-ствольной 30-миллиметровой пушкой. Она предназначена для расстрела опасных объектов.