Не менее 100 человек погибли в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.

Не менее 100 человек погибли в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность известил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.25 один из смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке Эс-Сувейда. Второй взорвал себя, когда его задержал местный житель. Бомба унесла жизни его, двух его подельников и молодого человека.Одновременно отряды ИГ (запрещена в РФ) напали на ряд деревень на востоке провинции Эс-Сувейда. После того как боевики потеряли в боях с армейскими подразделениями и местными жителями 20 человек, они отступили, преследуемые войсками.В министерстве иностранных дел России заявили, что атака против мирных жителей в Сирии спланирована террористами в надежде переломить ход боевых действий, в которых имеют место успехи сирийских правительственных сил, действующих при поддержке ВКС России.