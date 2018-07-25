Великобритания впервые построит вертикальный космодром. Власти подчёркивают, что проект принесёт многочисленные экономические выгоды для страны.

Первый в Великобритании космодром для "вертикального" запуска космических аппаратов будет построен на полуострове Амхойн в Сазерленде на северном побережье Шотландии. Ожидается, что объект будет введён в строй в начале 2020 года.Данная местность была выбрана из-за удачного расположения, которое позволит осуществлять вертикальные запуски ракет и спутников. Космическое агентство Великобритании UK Space Agency выделило компании Highlands and Islands Enterprise (HIE) на развитие этого проекта более £2,5 миллиона (более 207 миллионов рублей по курсу на 25.07.2018 года). Также корпорация HIE должна будет инвестировать в проект £9,8 миллиона (811 миллионов рублей по курсу на 25.07.2018 года) своих средств.Свою заинтересованность в сотрудничестве уже выразила американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, которая сможет запускать с этой стартовой площадки ракеты-носители сверхлёгкого класса Electron. Сейчас они переправляют грузы на орбиту с космодрома в Новой Зеландии. Также с нового космодрома смогут отправляться в космос орбитальные ракеты-носители LauncherOne компании Virgin Galactic.Великобритания заинтересована в запуске с нового космодрома спутников связи, а также астрономических и метеорологических аппаратов. Пока же в планах разработчиков проекта шесть запусков микроспутников ежегодно.Несмотря на то, что на Туманном Альбионе уже давно и успешно создаются спутники, Великобритания в настоящее время не имеет возможности самостоятельно отправлять эти аппараты в космос.Специалисты космического агентства Великобритании отмечают, что Северная Шотландия — лучшее место для создания космодрома для ракет "вертикального" запуска."Решение создать первый космодром Великобритании в Сазерленде — потрясающая новость для нашего региона и для Шотландии в целом", — заявила исполнительный директор компании HIE Шарлотта Райт (Charlotte Wright).Как заявляют власти, создание космодрома и последующее расширение возможностей для бизнеса в отдалённой и малонаселённой части Великобритании обеспечит экономический рост региона и страны в целом.Также Великобритания планирует построить космодром горизонтального запуска (когда ракету-носитель в воздух сначала поднимает самолёт). Место для этого объекта пока не выбрано, но за право размещения будут соревноваться три региона: английское графство Корнуолл, шотландские Эршир и Аргайл и уэльский Гуинет.