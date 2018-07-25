Подросток ждал помощи на охотничьей вышке, где его ночью обнаружили правоохранители и егерь.

Около пяти часов вечера 24 июля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Собинскому району поступило сообщение из единой дежурно-диспетчерской службы о том, что в лесном массиве заблудился 14-летний подросток. Со слов диспетчера, позвонивший мальчик описал свое приблизительное местонахождение, а также сообщил, что его укусили насекомые и ему требуется помощь. После чего связь с ним прервалась.На поиски были ориентированы сотрудники полиции, к которым присоединились волонтеры-поисковики, егеря и местные жители. Все вместе мальчика искали в лесах, расположенных вблизи районного поселка Конново – именно оттуда днем подросток выдвинулся за ягодами. Затрудняло поиски вечернее время суток, а также тот факт, что 14-летний ребенок уже отдалился от названного ранее места.Сегодня, 25 июля, около трех часов ночи в результате непрекращающихся поисков полицейские вместе с егерем обнаружили заблудившегося подростка на охотничьей вышке. Как оказалось, ребенок прошел в общей сложности около трех километров и, с наступлением темноты, остался на вышке, которую обнаружил в лесу.Оказав необходимую помощь, сотрудники полиции передали подростка родственникам, угроз его здоровью нет.Полицейские Собинского ОМВД благодарят неравнодушных граждан, волонтеров и егерей за своевременную помощь в поисках.