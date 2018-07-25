Новобрачные из подмосковной Рузы Анастасия и Амир Исхаки пострадали от рук управляющего пятизвездочным отелем. Супруги из Подмосковья отправились в Турцию в свадебное путешествие, обернувшееся скандалом с побоями.

Новобрачные из подмосковной Рузы Анастасия и Амир Исхаки пострадали от рук управляющего пятизвездочным отелем.Супруги из Подмосковья отправились в Турцию в свадебное путешествие, обернувшеесяскандалом с побоями.Неприятный инцидент произошел на курорте Бодрум. Вечером россияне отдыхали в баре своей гостиницы. Внезапно управляющий выключил музыку, сказав, что дискотека закончена.Молодожены попросили мужчину включить магнитофон, поскольку заведение работает круглосуточно, и многие его посетители хотят потанцевать. Однако турок не только не пошел навстречу гостям отеля, но и набросился на туристов с кулаками, передает сайт ."Он не стал ничего объяснять, а схватил меня за руку и начал с силой тащить куда-то со словами "я покажу тебе дискотеку сейчас", – рассказала Анастасия. Муж заступился за девушку. В итоге началась драка с участием охранников. При этом чета Исхаки получила множество ссадин и синяков. Разнимать драчунов пришлось в итоге полицейскому наряду.Избитые супруги на следующий день сменили отель. Теперь они намерены через суд добиться компенсации и извинений от отеля за испорченный отдых.Ранее в Турции погиб 19-летний житель Ханты-Мансийска. Молодой человек с мамой отдыхал в курортном городе Сиде, в провинции Анталья. Парня сбросили с крыши. Брат погибшего связывает отсутствие деталей трагедии с тем, что 24 июня в Турции проходили президентские выборы.