Школьник решил перелезть через вагоны, чтобы сфотографироваться

Школьник решил перелезть через вагоны, чтобы сфотографироватьсяПодросток попал в реанимацию, после того как его ударило электрическим током высоковольтной линии на станции Вязники Горьковской железной дороги, сообщает Владимирская транспортная прокуратура.Вечером 23 июля двое школьников гуляли возле железнодорожных путей. Один из них решил перелезть через вагоны и попросил своего друга сфотографировать его, когда он заберется на крышу. В результате подросток получил удал током высоковольтной линии, под которой находился состав. Школьник упал вниз, ударился головой о землю и потерял создание. Одежда на нем обгорела.Подростка доставили в реанимационное отделение. Врачи поставили диагноз: «обширное повреждение электрическим током с повреждением внутренних органов». Сейчас прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут оцениваться действиям работников железной дороги. Также доследственную проверку проводят следователи.