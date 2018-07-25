Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что Станислав Черчесов продолжит работу на посту главного тренера национальной команды. Однако он не смог ответить на вопрос, когда с российским специалистом подпишут соответствующий контракт.

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что Станислав Черчесов продолжит работу на посту главного тренера национальной команды. Однако он не смог ответить на вопрос, когда с российским специалистом подпишут соответствующий контракт."Конечно, Черчесов продолжит работу и будет готовить команду к чемпионату Европы-2020. Когда будет подписан контракт? Это вопрос к Алаеву (исполняющему обязанности президента РФС)", — цитирует Симоняна ТАСС.Напомним, что Станислав Черчесов стал главным тренером сборной России в августе 2016 года. Действие его контракта заканчивается 31 июля 2018 года. Под руководством российского наставника национальная команда впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира.