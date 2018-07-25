Сейчас молодому человеку уже исполнилось 19 лет, и он предстал перед судом

Сейчас молодому человеку уже исполнилось 19 лет, и он предстал перед судомВо Владимире 18-летний юноша ударил незнакомца ножом в шею.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в марте этого года. Молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. Он пришел в одном из кафе, где находились приятели. Между пьяным юношей и незнакомым человеком вспыхнул конфликт. Они вышли на улицу, чтобы разобраться.Злоумышленник достал нож и ударил потерпевшего по руке и в шею. Юноша понлостью признал свою вину. Ему назначили 3,5 года колонии общего режима.