Накануне, 24 июля, свой день рождения справила Мария Максакова. По ее словам, старший сын Илья позвонил и поздравил, а вот родная мать – нет.

Накануне, 24 июля, свой день рождения справила Мария Максакова. По ее словам, старший сын Илья позвонил и поздравил, а вот родная мать – нет.24 июля Марии Максаковой исполнился 41 год. Интересно, что за день до этого оперная певица поздравляла с 14-летием сына Илью. Однако сделала это через социальную сеть, записав для именинника трогательное видео. Причем с первых же минут Мария объяснила, что сделала это, поскольку не смогла до него дозвониться. А позже кокетливо поинтересовалась, как же он ее поздравит.И вот история получила продолжение. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Максакова сообщила многочисленным поклонникам радостную новость – старший наследник все же вышел с ней на связь. "Илья мне позвонил и поздравил) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявила Мария. Как выяснилось, у подростка просто закончились деньги на телефоне.Однако, как говорится, и на солнце бывают пятна. Мать певицы, прославленная актриса Людмила Максакова, проигнорировала важную дату в жизни наследницы. "А мама – таки нет🤣, вот же семейка🙈" – констатировала Максакова.Многочисленные поклонники с лихвой компенсировали невнимание родительницы. "Мы очень счастливы!!! Очень переживали, что Вы не могли связаться с Ильей!!!!", "Слава Богу за все! Отлично!", "Примите наши сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения", "Мария, поздравляю с днем рождения! Красоты и таланта – не занимать, а счастья и благополучия – побольше-побольше!", "Машенька, не переживайте так, все идёт как идёт, и все будет хорошо, все сказки хорошо заканчиваются.Зачем-то нам посылаются испытания, наверное, чтобы мы еще сильнее стали.Благослови , Господи, дай сил и утешение.С чудесным днем рождения Ильи", – высказались подписчики.