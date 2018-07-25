Самый страшный серийный убийца в СССР, чье имя стало
нарицательным, – Андрей Чикатило – рассказал историю своей жизни в письмах.
Более двух десятков посланий, каждое – на нескольких листах, исписанных с обеих
сторон, – хранилось у поймавшего маньяка следователя.
Самый страшный серийный убийца в СССР, чье имя стало
нарицательным, – Андрей Чикатило – рассказал историю своей жизни в письмах.
Более двух десятков посланий, каждое – на нескольких листах, исписанных с обеих
сторон, – хранилось у поймавшего маньяка следователя.
Детали дела Чикатило раскрыл в своем последнем интервью генерал-майор
милиции Виктор Бураков. Вскоре после этих съемок – 20 июля этого года – бывший следователь
скончался в Ростове-на-Дону.
Как рассказал журналистам Бураков, в камеру следственного
изолятора КГБ, где содержался Чикатило, подсадили осужденного за мошенничество
гражданина. Тот своими рассказами о "суперадвокате", который якобы взялся за его защиту, вынудил маньяка подробно изложить историю своей жизни и
преступлений. Письма в итоге попадали не к несуществующему защитнику, а к
следователю.
В своих записках Чикатило рассказывал о тяжелом детстве: в
частности, о голоде и о том, как его, 14-летнего, пыталась изнасиловать
соседка. Был там также рассказ о том, как его, вернувшегося из армии стройного
красавца, осаждали девушки – а он не мог им ответить взаимностью, так как у
него начались проблемы сексуального характера.
Жертвами Андрея Чикатило, самого известного серийного убийцы
времен СССР, с 1978-го по 1990 годы стали 53 человека. Как рассказал Бураков, первые
признательные показания маньяк дал не следователю, а врачу-психиатру Александру
Бухановскому. Позже, как утверждает генерал, все материалы, подготовленные
Бухановским, были умышленно удалены, а его роль либо замалчивалась, либо
отрицалась.
55-минутный фильм "30 мифов о Чикатило"
опубликован на YouTube-канале "The люди". Картина раскрывает множество
тайн, вызывавших сомнения у историков преступности. В частности, история о
брате Чикатило Степане, съеденном в годы голодомора. Ветераны розыска в интервью
журналисту заявляют, что Чикатило не надо было расстреливать. По их словам, смертная
казнь стала результатом давления на суд.