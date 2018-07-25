Самый страшный серийный убийца в СССР, чье имя стало нарицательным, – Андрей Чикатило – рассказал историю своей жизни в письмах. Более двух десятков посланий, каждое – на нескольких листах, исписанных с обеих сторон, – хранилось у поймавшего маньяка следователя.

Самый страшный серийный убийца в СССР, чье имя сталонарицательным, – Андрей Чикатило – рассказал историю своей жизни в письмах.Более двух десятков посланий, каждое – на нескольких листах, исписанных с обеихсторон, – хранилось у поймавшего маньяка следователя.Детали дела Чикатило раскрыл в своем последнем интервью генерал-майормилиции Виктор Бураков. Вскоре после этих съемок – 20 июля этого года – бывший следовательскончался в Ростове-на-Дону.Как рассказал журналистам Бураков, в камеру следственногоизолятора КГБ, где содержался Чикатило, подсадили осужденного за мошенничествогражданина. Тот своими рассказами о "суперадвокате", который якобы взялся за его защиту, вынудил маньяка подробно изложить историю своей жизни ипреступлений. Письма в итоге попадали не к несуществующему защитнику, а кследователю.В своих записках Чикатило рассказывал о тяжелом детстве: вчастности, о голоде и о том, как его, 14-летнего, пыталась изнасиловатьсоседка. Был там также рассказ о том, как его, вернувшегося из армии стройногокрасавца, осаждали девушки – а он не мог им ответить взаимностью, так как унего начались проблемы сексуального характера.Жертвами Андрея Чикатило, самого известного серийного убийцывремен СССР, с 1978-го по 1990 годы стали 53 человека. Как рассказал Бураков, первыепризнательные показания маньяк дал не следователю, а врачу-психиатру АлександруБухановскому. Позже, как утверждает генерал, все материалы, подготовленныеБухановским, были умышленно удалены, а его роль либо замалчивалась, либоотрицалась.55-минутный фильм "30 мифов о Чикатило"опубликован на YouTube-канале "The люди". Картина раскрывает множествотайн, вызывавших сомнения у историков преступности. В частности, история обрате Чикатило Степане, съеденном в годы голодомора. Ветераны розыска в интервьюжурналисту заявляют, что Чикатило не надо было расстреливать. По их словам, смертнаяказнь стала результатом давления на суд.