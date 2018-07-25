В ходе новой работы учёные описали самую большую ногу динозавра, которую когда-либо находили исследователи древних останков. Конечность принадлежала брахиозавру, одному из самых крупных ужасных ящеров в истории Земли.

Окаменелые останки самой большой ноги динозавра были обнаружены на раскопках в Вайоминге ещё в 1998 году. Однако только недавно учёные из США, Германии и Швейцарии установили, что конечность принадлежала брахиозавру (род растительноядных зауроподов). Он был одним из крупнейших наземных животных в истории планеты. Исследование подтверждает, что 150 миллионов лет назад эти существа населяли огромную территорию."[В нашем распоряжении] есть следы и другие неполные скелеты из Австралии и Аргентины, которые, кажется, принадлежат ещё более крупным животным, но эти гигантские скелеты были найдены без ног. Этот зверь был явно одним из самых больших, которые когда-либо обитали в Северной Америке", — сообщил соавтор исследования Эммануэль Чопп (Emanuel Tschopp).Останки динозавра были раскопаны в 1998 году экспедиционной группой из Университета Канзаса, в которую входил Энтони Мальтезе (Anthony Maltese)."Стало сразу понятно, что нога, почти метр в ширину, принадлежала чрезвычайно крупному животному, поэтому образец был прозван "бигфутом"", — рассказал Мальтезе, ведущий автор данного исследования.Почти полная окаменелость ноги состоит из 13 костей. Учёные установили, что обладатель удивительной конечности был около 25 метров в высоту.После тщательного изучения находки, специалисты из США, Германии и Швейцарии определили, что нога принадлежит животному, очень тесно связанному с длинношеим, длиннохвостым брахиозавром. Исследователи использовали трёхмерное сканирование и подробные измерения, чтобы сравнить полученный образец с окаменелыми останками ног многочисленных других видов динозавров (например, гигантов бронтозавров и диплодоков). Исследование подтвердило, что найденная нога является самой большой из обнаруженных на сегодняшний день.Также находка показала, что брахиозавры населяли огромную территорию, простирающуюся от восточной Юты до северо-запада Вайоминга.В том же месте раскопок, на северо-востоке Вайоминга, были найдены и другие останки. Они принадлежали брахиозавру (почти полный скелет) и длинношеим динозаврам, таким как диплодоки и камаразавры. Исследовательская группа очень удивилась, обнаружив брахиозавра столь далеко на севере, потому что считалось, что эти животные занимают территории меньшей площади, расположенные на юге."Данный брахиозавр порождает некоторые вопросы. Мы видим два абсолютно разных вида? Или же это тот же вид, но мигрировавший на север с юга?", — отмечает соавтор исследования Дэвид Бернем (David Burnham), палеонтолог из Университета Канзаса.Ранее палеонтологи находили и другие окаменелости динозавров, которые не уступали в размерах найденному брахиозавру."Существуют и иные виды, которые немногим меньше", — заявил Филип Мэннион (Philip Mannion), палеонтолог из Имперского колледжа Лондона), который не участвовал в данном исследовании.Однако никогда ранее учёные не находили останки ног таких зауроподов, как титанозавр или аргентинозавр, которые, несомненно, могли бы побороться с данной находкой за титул "самой-самой". Эти окаменелости, объясняет Мальтезе, неуловимы. Палеонтологи предполагают, что эти части тела "ужасных ящеров" чаще других растаскивали падальщики или уносила вода (так как ноги значительно меньше остальной туши).Скальные породы, в которых были обнаружены останки брахиозавра, сегодня относятся к таким туристическим достопримечательностям, как "лес мёртвых деревьев" Дедвуд и гора Рашмор. Как считает Мальтезе, эти места хранят в себе ещё более фантастические скелеты динозавров.Палеонтологи планируют продолжить исследования окаменелостей, найденных в регионе Блэк-Хиллз.Статья исследователей была опубликована 24 июля в журнале PeerJ.