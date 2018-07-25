25.07.2018

2018-07-25 15:05:39

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (26 (9627) от 25 июля 2018 года).

НАГРАЖДЕНЫ ЗА ОТЛИЧИЕ

На Петровке, 38, под председательством начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова проведено совещание, на котором подведены итоги несения службы по охране общественного порядка и безопасности сводными отрядами полиции в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в столице. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 11 июля 2018 г. на должность заместителя начальника УВД по ЮАО назначен подполковник полиции ВАСИЛЬЕВ Алексей Владимирович. Читайте на странице 2.



СНОВА «НА КОЛЁСАХ»

В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже. Заявитель сообщил о том, что неизвестный похитил его электроскутер, припаркованный раньше на проспекте Будённого. Подробности читайте на странице 2.



ДВЕРЬ БЫЛА ОТКРЫТА

Женщина поблагодарила сотрудников отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Алексеевскому району г. Москвы за то, что они оперативно помогли вернуть ей похищенный телефон. Читайте на странице 2.



НЕ ИГЛА ШЬЁТ, А РУКИ

В мае 2018 года ателье исполнилось 64 года со дня образования. Сколько за это время было пошито предметов форменного обмундирования, даже представить трудно. Но заказчики неизменны: старший и средний начальствующий состав служб и подразделений милиции, а затем и полиции московского гарнизона. Читайте на странице 3.



ТИПОГРАФИЯ НА СЛУЖБЕ

Типография Главного управления находится в старинном здании на территории 1-го Оперативного полка полиции (Викторенко, 10). И задачи у неё тоже под стать: вдумайтесь, вся деятельность подразделений гарнизона, связанная с документооборотом, зависит от работы предприятия, оперативного и бесперебойного выпуска продукции. Подробнее на странице 3.



НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ НА ДОРОГЕ

В дежурную часть 9-го СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве поступила информация о том, что в районе 103-го км МКАД на одной из полос движения находится пожилая женщина. Информация о происшествии была незамедлительно передана экипажу дорожно-патрульной службы. Читайте на странице 3.



ПОМОГЛИ БОЛЕЛЬЩИКАМ

В полицию поступило сообщение от гражданина Алжира о пропаже чемодана с личными вещами. Мужчина обнаружил пропажу по дороге в аэропорт — на улице Шереметьевской, после того как вышел из общественного транспорта. Подробности на странице 3.



НАША СИЛА — В КРЕПОСТИ ТЫЛА

30 июля исполняется 100 лет со дня образования хозяйственной службы в системе МВД России. Читайте на странице 4.



ТЫЛ — ЭТО ФРОНТ

Органы охраны правопорядка всегда были и есть на фронте. На фронте борьбы с преступностью. И потому полиции без тыла никак нельзя. Подробности читайте на странице 5.



С НОВЫМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ

Прошлый год для тыловой службы УВД по Западному административному округу был особенным. Это — год строительства и реконструкции. Наиболее значимым можно назвать капитальный ремонт в отделах МВД России по районам Кунцево и Переделкино, в рамках Государственной программы «Безопасный город» Правительства Москвы. Читайте на странице 5.



«МЕСТА ПОСЛЕ ПЕРВОГО НЕ ВАЖНЫ»

В минувшем году победителем конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший сотрудник ИЦ ГУ МВД России по г. Москве» стал начальник 2-го отдела Информационного цента УВД по ЮЗАО столицы капитан внутренней службы Владимир СОЛОВЬЁВ. Читайте на странице 6.



РУКА ОБ РУКУ

У многодетной семьи инструктора группы по работе с личным составом ОМВД России по району Марьино г. Москвы старшего лейтенанта внутренней службы Александра Голева побывали в гостях руководители УВД по ЮВАО. Подробности читайте на странице 6.



ВСЕЙ СЕМЬЁЙ УДАРИМ ПО МЯЧУ!

По всей стране прошла приуроченная к Дню семьи, любви и верности акция МВД России «Наша семья, наш футбол». Не остались в стороне от её проведения и сотрудники столичного гарнизона полиции. Продолжение на странице 7.



НАШ ГЕНЕРАЛ

30 июля личный состав столичного гарнизона полиции поздравляет с 80-летием генерал-майора внутренней службы Юрия ТОМАШЕВА, заслуженного работника МВД. Юрий Андреевич заметная фигура в истории главка — десять лет он являлся первым заместителем начальника ГУВД Москвы, а последние без малого тридцать лет возглавляет Благотворительный фонд «Петровка, 38». Читайте на странице 8,9.



НЕ ИСКАТЬ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Поводом к проведению очередного офицерского собрания в УВД по ЗАО г. Москвы стал проступок сотрудника управления, задержанного в нетрезвом состоянии несколькими днями ранее в центре столицы за рулём принадлежащего ему автомобиля. Читайте на странице 10.



ЗАЩИЩАЯ ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО И ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ Как известно, в системе МВД России важное значение придаётся формированию положительного имиджа сотрудника органов внутренних дел. Продолжение на странице 11.



ЧТО УПАЛО, ТО ПРОПАЛО

Этим летом популярность набирает такой вид мошенничества, как «разбитый» мобильный телефон. Схема, по которой действуют аферисты, крайне проста. Читайте на странице11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



КУРС ПРЕЖНИЙ — БЕЗОПАСНОСТЬ СТОЛИЦЫ РОССИИ!

Омоложение кадрового состава, приход энергичных, талантливых и уверенных в себе людей является основой процветания любой структуры. Таковым является самый молодой активист, член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве, а также депутат муниципального собрания Вадим Глубоковских. Подробнее на странице 14.



МИР УБЕДИЛСЯ: РОССИЯ — ФУТБОЛЬНАЯ ДЕРЖАВА!

Газета «Петровка, 38», в которой мне так часто приходится выступать комментатором многих явлений и событий в жизни полиции, чемпионат мира 2018 года по футболу не освещала по причине периодичности нашего издания — выходим один раз в неделю. Продолжение на странице 15.



С ПЕСНЕЙ ПОСЛЕ МУНДИАЛЯ

Стражи правопорядка из сводных отрядов региональных подразделений покидали столицу после завершения чемпионата мира по футболу 2018 года, преисполненные чувством выполненного долга. Подробности читайте на странице 15.



ДЯДЯ ЛЁША — ПОЛИЦЕЙСКИЙ-БОГАТЫРЬ

(Продолжение. Начало в №№ 23—25)

ДОРОЖНАЯ АВАРИЯ

Дядя Лёша любит ветер,

Редко сидя в кабинете,

И, проведав в Интернете

О какой-нибудь беде,

Наш герой, поверьте, дети,

На своём крутом планшете,

Обязательно отметит,

ЧТО стряслось, КОГДА и ГДЕ… Читайте на странице 16.



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