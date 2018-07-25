Старшеклассник из Японии стал звездой Твиттера после того, как начал публиковать фотографии скульптор, которые молодой человек делает из останков живых насекомых. Мастерству школьника могут позавидовать авторы спецэффектов для голливудских фильмов ужасов.

Старшеклассник из Японии стал звездой "Твиттера" после того, как начал публиковать фотографии скульптор, которые молодой человек делает из останков живых насекомых. Мастерству школьника могут позавидовать авторы спецэффектов для голливудских фильмов ужасов, сообщает Sora News.На опубликованных ниже фото запечатлены работы японца. Они сделаны из панцирей цикад.またまた3本目の記事になりましたインタビューも受けましたニコニコニュースと若干異なる質問内容ですhttps://t.co/ydLvvccUMY— 宇宙船のリンク (@ride_hero_) 25 июля 2018 г.使ったのはセミの抜け殻ピンセット木工用ボンドです切ったり貼ったりしましたこれを作る前に試作したりもしました pic.twitter.com/Sjji1iEJ4c— 宇宙船のリンク (@ride_hero_) 22 июля 2018 г.После того, как работы японца стали набирать сотни ретвитов и лайков, у него появился конкурент. Один из подписчиков школьника поделился фотографией своей работы, сделанной из клешней краба.最終的にちょっと前に流行ったカニ装備と合体してほしい pic.twitter.com/t7M62J02LR— 混沌のゴリラ@ゴリラのフレンズ (@hmhm114514) 22 июля 2018 г.