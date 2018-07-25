Известная
певица скорбит о своей бабушке, которая умерла 15 лет назад. Девушка поделилась
переживаниями с поклонниками в Instagram.
Известная
певица скорбит о своей бабушке, которая умерла 15 лет назад. Девушка поделилась
переживаниями с поклонниками в Instagram.
Юля опубликовала в микроблоге фото из
семейного архива, что она делает очень редко. На нем она запечатлена вместе с
мамой и бабушкой.
Артистка посвятила ушедшей из жизни родственнице трогательны
пост и призналась, что очень скучает по ней, а боль утраты не утихает даже
спустя столько лет. "Сегодня 15 лет, как нет моей бабушки Жени.
Каждое лето, в мои школьные времена, мы с мамой на поезде
приезжали в Курган. Баба всегда встречала нас на перроне
и плакала. Мы обнимались и плакали вместе, потом шли домой,
громко смеялись и рассказывали все новости", – написала певица.
По словам Юли, она
очень любила бабушку, и каждый приезд к ней был для девочки праздником. "Мне
очень ее не хватает", – рассказала Савичева. Поклонники
поддержали любимую певицу и
выразили ей свои соболезнования.
Певица сама стала
матерью год назад, однако не смогла лично присутствовать на праздновании дня
рождения малышки из-за плотного гастрольного графика. На странице певицы
регулярно появляются фотографии из Владикавказа, Красноуральска, Екатеринбурга
и других российских городов. Юлия Савичева подчеркнула, что душой всегда
рядом со своим ребенком.