Известная певица скорбит о своей бабушке, которая умерла 15 лет назад. Девушка поделилась переживаниями с поклонниками в Instagram.

Известнаяпевица скорбит о своей бабушке, которая умерла 15 лет назад. Девушка поделиласьпереживаниями с поклонниками в Instagram.Юля опубликовала в микроблоге фото изсемейного архива, что она делает очень редко. На нем она запечатлена вместе смамой и бабушкой.Артистка посвятила ушедшей из жизни родственнице трогательныпост и призналась, что очень скучает по ней, а боль утраты не утихает дажеспустя столько лет. "Сегодня 15 лет, как нет моей бабушки Жени.Каждое лето, в мои школьные времена, мы с мамой на поездеприезжали в Курган. Баба всегда встречала нас на перронеи плакала. Мы обнимались и плакали вместе, потом шли домой,громко смеялись и рассказывали все новости", – написала певица.По словам Юли, онаочень любила бабушку, и каждый приезд к ней был для девочки праздником. "Мнеочень ее не хватает", – рассказала Савичева. Поклонникиподдержали любимую певицу ивыразили ей свои соболезнования.Певица сама сталаматерью год назад, однако не смогла лично присутствовать на праздновании днярождения малышки из-за плотного гастрольного графика. На странице певицырегулярно появляются фотографии из Владикавказа, Красноуральска, Екатеринбургаи других российских городов. Юлия Савичева подчеркнула, что душой всегдарядом со своим ребенком.