Дорога, калечащая машины. Жители Толстовского переулка устали ремонтировать свои авто, которые постоянно бьются на единственном подъезде к дому. Об этой дороге мы снимали сюжет ещё в прошлом году, после чего из мэрии людям пришёл ответ – вопрос с этой дорогой чиновники будут решать в 2018 году. Дождались ли граждане ремонта? Татьяна Данилова продолжит тему.

Дорога, калечащая машины. Жители Толстовского переулка устали ремонтировать свои авто, которые постоянно бьются на единственном подъезде к дому. Об этой дороге мы снимали сюжет ещё в прошлом году, после чего из мэрии людям пришёл ответ – вопрос с этой дорогой чиновники будут решать в 2018 году. Дождались ли граждане ремонта? Татьяна Данилова продолжит тему.(Муромский переулок)Асфальт эта дорога в последний раз видела 40 лет назад. Больше этим спуском на Муромском переулке, по словам жителей, никто не занимался. Леонид Бурлаков в прошлом году показывал нашей съёмочной группе, как здесь "скачут" машины по ухабам. А теперь даже от демонстрационной поездки отказывается. Говорит, устал уже чинить машину. С тех пор дорога стала только хуже. Даже таксисты сюда приезжать не хотят.Леонид Бурлаков, житель дома № 5: "Я буквально только месяц назад подвеску сделал, я каждый год подвеску делаю, вот здесь проехать раз десять и всё, подвеску опять менять. Поддон, днище у меня всё разбито. Такси, да, буквально позавчера оторвался бампер. Всё вытащил, в кузов положил и уехал. Развернулся, поплевался, поматерился и всё".Жители этого дома дорогу пытались сделать собственными силами, но её сразу же разбили большегрузы, когда на месте старых Блинчиков, что по соседству, начались большие перемены.Леонид Бурлаков, житель дома № 5: "Вот это всё кирпичом засыпали мы, вот 4 камаза я асфальта привозил сюда, вот этого старого, который снимают, высыпал. Вроде более-менее разровняли, укатали. Но площадку строили, все самосвалы здесь шли, всё это опять разбили".Один КАМАЗ, когда его занесло тут, даже чуть было не задел иномарку Максима Титова. Житель говорит, водитель вовремя остановился.Максим Титов, житель дома № 5: "Оттуда поехал камаз, что уж он там делал я не знаю, и его просто снесло на мою машину. Остановился хорошо, позвал меня, я машину убрал, и вот я сразу взял косу и стал расширять дорогу. Ведь столько делается сейчас во Владимире дорого, смотришь, ездишь. Неужели трудно здесь буквально сколько здесь, 500 метров, 500 метров сделать!"А ведь по этим задворкам центра часто ходят туристы, говорят мужчины. И любуются, в кавычках, на всё это "благоустройство". Автовладельцы уже 15 лет просят местные власти обратить внимание на эту дорогу, по ней невозможно ездить ни летом, ни зимой. Последний ответ из мэрии обнадёжил, что этой дорогой будут заниматься, только вот когда, спрашивают жители. Скорая и пожарная машины сюда не доезжают. Как нам пояснили в администрации, капитального ремонта этой дороги в этом году не запланировано. Но на днях сюда обязательно приедут специалисты от Управления ЖКХ, посмотрят-оценят. Глядишь, и случится здесь какой-нибудь ямочный экстренный ремонт.