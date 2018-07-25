Сотрудники правоохранительных органов задержали заказчика и четырех исполнителей убийства топ-менеджера Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) Юрия Яшина.

Сотрудники правоохранительных органов задержали заказчика и четырех исполнителей убийства топ-менеджера Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) Юрия Яшина.Тело 57-летнего мужчины со следами насильственной смерти было найдено в Уфе 21 июля. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство, сопряженное с похищением человека" УК РФ. Были назначены специальные экспертизы, следователи провели более десятка обысков. В ночь на 24 июля в ходе спецоперации сотрудники МВД и ФСБ схватили подозреваемых. Задержанные уже дали признательные показания, подробно рассказав о деталях совершения ими убийства, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.