Выживание морских рыб, подвергающихся воздействию повышенных уровней CO2, находится под серьёзной угрозой.

Несколько лет назад учёные из Эксетерского университета предположили, что всё большее увеличение кислотности океана вредит обонянию рыб. Недавняя работа окончательно подтвердила эти выводы, которые могут означать только одно: морские экосистемы ждут неприятности.Морская вода становится всё более кислой, поскольку она поглощает углекислый газ (CO2) из атмосферы. Таким образом, по мере повышения уровня CO2 в атмосфере происходит закисление океанов нашей планеты.По оценкам экспертов, океаны уже на 43 процента являются более кислыми, чем во времена промышленной революции, а к концу этого столетия, согласно прогнозам, океаны будут в 2,5 раза более кислыми, чем сейчас.К сожалению, повышение кислотности океана ставит под угрозу способность рыб обнаруживать запахи. В свою очередь, им становится сложнее искать пищу, уклоняться от хищников, распознавать друг друга и даже определять местонахождение подходящего нерестилища.Как объясняет ведущий автор исследования доктор Косима Портеус (Cosima Porteus), они сравнили поведение молодого лаврака Dicentrarchus labrax при уровнях CO2, характерных для сегодняшнего состояния океана, и прогнозируемых в конце века."Лаврак в кислых водах плавал меньше и реже реагировал, когда сталкивался с запахом хищника", — отмечает исследовательница.Обоняние рыбы вдвое ухудшилось в условиях морской воды, которая, как считается, будет к концу века, говорит Портеус.По её словам, способность рыб обнаруживать и реагировать на некоторые запахи, связанные с пищей и опасными ситуациями, ухудшилась намного больше, чем реакция на другие запахи."Мы думаем, что это объясняется подкисленной водой, влияющей на то, как молекулы связываются с обонятельными рецепторами в обонятельных органах рыбы, уменьшая их способность различать эти важные стимулы", — говорит Портеус.Проблема усугубляется ещё и тем, что при воздействии воды с повышенным содержанием CO2 и кислотностью у рыб наблюдалось снижение экспрессии генов, отвечающих за восприятие и обработку запахов, в их органах обоняния и мозге.Другими словами, вместо того, чтобы компенсировать ухудшение способности органов обоняния распознавать запахи за счёт увеличения экспрессии этих генов, организмы рыб ещё больше ухудшали ситуацию.Авторы работы представили результаты своих исследований в статье, опубликованной в научном издании Nature Climate Change.Ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что подкисление воды в Мировом океане уже начало разрушать раковины планктона. Также мы сообщали о другой опасности для рыб – пластике. Специалисты выяснили, что морские обитатели буквально "подсели" на него как на фастфуд.