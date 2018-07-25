Проверка спецслужбами мяча, подаренного на пресс-конференции в Хельсинки президентом России Владимиром Путиным президенту США Дональду Трампу, окончена, и Белый дом не намерен предоставлять дальнейшие комментарии по этому вопросу.

Проверка спецслужбами мяча, подаренного на пресс-конференции в Хельсинки президентом России Владимиром Путиным президенту США Дональду Трампу, окончена, и Белый дом не намерен предоставлять дальнейшие комментарии по этому вопросу.Как передает "Интерфакс", об этом агентству Bloomberg сообщила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс, не сообщив, нашли ли в мяче что-нибудь подозрительное.Bloomberg отмечает, что мяч, подаренный Путиным, похож на изделие Adidas, который содержит изготавливаемый производителем чип NFC, подключаемый к смартфону, после чего можно получить информацию, как о самом мяче, так и футбольные новости.В свою очередь, в компании Adidas не стали отвечать на вопрос, может ли NFC быть использован российскими хакерами.Все подарки американскому президенту проверяет Секретная служба США, которая охраняет первых лиц государства.После того, как Трамп получил мяч в подарок, сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является ярым критиком России, написал в своем аккаунте в Twitter, что подарок следует срочно проверить на наличие "жучков" и "никогда не разрешать вносить его в Белый дом".