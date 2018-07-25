В Тверской области в городе Конаково на дерево залез кот, а спуститься обратно уже не смог. Очевидцы сняли на видео, как пожарные, прибывшие на помощь, пытались спасти животное привычным способом.

По словам местных жителей, кот забрался на дерево уже давно, едва ли не неделю назад. С тех пор не слазит, не смотря на все уговоры сердобольных людей: "Мы ее и кормом спуститься звали".На помощь коту пришли пожарные и, осмотрев локацию, приняли решение — надо спасать. Развернули рукав и мощной струей из брандспойта окатили дерево, рассчитывая, что животное спрыгнет вниз, и проблема будет решена.Упрямый кот не сдался и остался сидеть на дереве. Мокрый, голодный, но не побежденный."Залез на дерево и утонул" — шутят пользователи социальных сетей, посмотревшие видео с неудачным спасением кота. Другие выражают уверенность в том, что история закончится хорошо: "Поорет, проголодается и спустится".