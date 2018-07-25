Не успели утихнуть страсти вокруг открытия Крымского моста, как российский президент дал поручение соответствующим ведомствам проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин. Жители острова этот проект поддержали: отрезанный от материка Сахалин в нем крайне нуждается.

Не успели утихнуть страсти вокруг открытия Крымского моста,как российский президент дал поручение соответствующим ведомствам проработатьвопрос о строительстве моста на Сахалин. Жители острова этот проект поддержали:отрезанный от материка Сахалин в нем крайне нуждается.Западная пресса традиционно зашлась в истерике – Путинпостроит самый длинный мост в мире! Нужен ли России этот проект, которыйразорит ее?Одна лишь британская Daily Star досконально проанализировала планыстроительства моста и пришла к выводу, что гигантское сооружение длиной 580 километровпротянется от острова Сахалин до материка и, действительно, станет самым длинныммостом на планете.Помимо перехода в районе пролива Невельского, длина которогосоставит всего семь километров, необходимо построить подъездные пути кКомсомольску-на-Амуре и станции Ныш на Сахалине.Если эту конструкциюразместить в Великобритании, то она будет длиннее, чем расстояние от Лондона доГлазго. Путинский мост, пишет газета, затмит трансокеанский мост под Шанхаем (егодлина 32 километра), который будет казаться на фоне Сахалинского игрушкой.Конструкция будет состоять из трех основных пролетов и болеедесяти дополнительных. На встрече с губернатором Сахалина Олегом Кожемяко вовторник, 24 июля Путин заявил, что мост уже давно является мечтой людей,живущих на острове.Глава государства сказал, что мост облегчит жизнь полумиллионужителей острова, которые часто оказываются отрезанными от материка в суровыезимы. "Можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду", – сказалПутин.Идея построить мост, соединяющий изолированный остров состальной частью страны, вынашивалась с середины ХIХ века, но проект всегда считалсяслишком амбициозным и чрезвычайно дорогим. При Сталине планировалось строительствостационарной переправы на Сахалин в двух вариантах – мост и тоннель.Мало того, в 1952 году железнодорожный тоннель даже началистроить. Все работы велись силами заключенных ГУЛАГа: трудились в основномполитические.В целях ускорениястроительства трассу предполагалось сооружать по упрощенной схеме, например, напервых этапах строительства допускалось использование непропитанных шпал.Детальных инженерно-геологических изысканий в районе предполагаемогостроительства тоннеля не проводилось.На островной части магистрали предполагалось сооружениедевяти железнодорожных станций. Протяженность самого тоннеля от мыса Погиби наСахалине до мыса Лазарева на материке должна была составлять около 10 километров.Для прокладки тоннеля был выбран наиболее узкий участокпролива Невельского. Именно здесь планируется сейчас начать изыскательные работыдля проекта строительства моста.Окончание строительства, с организацией временной паромнойпереправы, было намечено на конец 1953 года, а пуск в эксплуатацию тоннелязапланирован на конец 1955 года. Но цепочка событий, случившихся в стране послесмерти Сталина, привела к тому, что прокладывать тоннель попросту стало некому –подавляющее большинство заключенных было амнистировано.С 1973 года Сахалин связан с материком паромной переправойВанино – Холмск. Зимой она работает, что называется, по фактической погоде. Циклоны,регулярно накрывающие Сахалин и частые штормы "закрывают" переправуиногда не несколько дней. В непогоду перестают летать и самолеты: люди суткамисидят в аэропортах и ждут вылета.Мост на Сахалин стал бы для жителей острова настоящимспасением. Именно из-за неразвитой транспортной составляющей за последние 25лет с острова на материк уехала почти треть населения и отток не прекращается.Численностьприбывающих сюда мигрантов с материка и из соседних с Россией стран ниже, чемчисленность сахалинцев, уезжающих с острова. Хотя Сахалин по-прежнему крупнейшийпо населению остров России.В Дальневосточной железной дороге в начале июля сообщили,что технико-экономическое обоснование проекта моста будет готово в декабре 2018года, после чего его представят правительству.В случае принятия положительногорешения работы могут начаться в 2021 году, строительство продлится около пятилет. Стоимость работ, по предварительным оценкам, может составить около 500миллиардов рублей.