Его освободило движение «Альтернатива»

Его освободило движение «Альтернатива»Житель поселка Лукново Вязниковского района провел 11 лет в рабстве.Алексей Скосырев работал на пастбищах в Карачево-Черкесской Республике. Его убедил поехать на заработки в этот край приезжий. Как сообщает , всю дорогу новый знакомый поил мужчину алкоголем. Когда они приехали в республику, он убедил Алексея отдать документы.Сначала мужчина работал на цементном заводе и жил в вагончике, потом - на стройке в Черкесске. Пленник несколько раз пытался сбежать, но его возвращали обратно. Он проработал на этого «хозяина» восемь лет. Однажды к дому приехала машина. Алексея забрали и увезли на конный двор без объяснений. Пленник продолжал работать с утра до ночи. Правда, с животными.Была ситуация, когда лошадь сильно лягнула рабочего. Алексей очнулся в больнице с переломанным черепом. Через несколько дней он вернулся к работе в горах. Однажды сосед решил поиздеваться над Алексеем Скосыревым и выстрелил ему в ногу из пневматики. До сих пор мужчина не чувствует ногу: рану зашивал человек без медицинского образования.Алексея освободили волонтеры движения «Альтернатива», которые занимаются проблемами рабства в России. Сейчас они собирают деньги, чтобы отремонтировать старый дом мужчины.