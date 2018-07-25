Более 5,5 тысяч жителей ЦФО пользуются услугой «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Во Владимирском регионе сервис быстро набирает популярность: только за 6 месяцев 2018 года жители области приобрели почти 200 видеокамер для наружного и внутреннего видеонаблюдения. Внешние камеры всепогодны и вандалоустойчивы, что удобно, например, для наблюдения за машиной во дворе.

Более 5,5 тысяч жителей ЦФО пользуются услугой Видеонаблюдение от Ростелекома. Во Владимирском регионе сервис быстро набирает популярность: только за 6 месяцев 2018 года жители области приобрели почти 200 видеокамер для наружного и внутреннего видеонаблюдения. Внешние камеры всепогодны и вандалоустойчивы, что удобно, например, для наблюдения за машиной во дворе.Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ Центр ПАО Ростелеком: Сервисом Видеонаблюдение пользуются, в первую очередь люди, которым важно знать – всё ли в порядке дома. Например, родители с работы могут присмотреть за детьми после школы, или приглядывать за няней. Мы помогаем абонентам сохранять спокойствие и уверенность, находясь в любой точке мира, лишь бы там был интернет. С Ростелекомом легко организовать собственную систему видеонаблюдения. Отслеживать видеопоток можно как онлайн, так и в записи. И всё это за небольшие деньги. Тем более, что до конца года у нас можно приобрести видеокамеры на очень выгодных условиях.При покупке видеокамеры до 31 декабря 2018 года Ростелеком дарит абоненту целый год бесплатного использования услуги Видеонаблюдение. А у абонентов услуг Домашний Интернет, Домашний Телефон или Телевидение есть возможность приобрести камеру в рассрочку и получить Видеонаблюдение в подарок на два года.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома - более 9,9 млн, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд. руб., OIBDA достигла 23,2 млрд. руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд. руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.