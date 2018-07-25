Американская актриса Энди Макдауэлл в своем возрасте не перестает удивлять привлекательностью и сексуальностью. Звезда Голливуда впервые за всю карьеру снялась голой в кино.

Американская актрисаЭнди Макдауэлл в своем возрасте не перестает удивлять привлекательностью исексуальностью. Звезда Голливуда впервые за всю карьеру снялась голой в кино.Энди снимается в драме"Любовь после любви". Она рассказала о съемочном процессе и том, какчувствовала себя обнаженной перед камерой.Артисткапризналась, что несмотря на свои предубеждения, на съемочной площадкечувствовала себя комфортно. Она отметила, что совсем не стеснялась, передает Marie Claire.По словам знаменитости,раньше о такого рода сценах она не задумывалась, поскольку у актеров былидублеры. "Внекоторых сценах я занимаюсь сексом. Голая. Получилось очень эмоционально", -поделилась Макдауэлл. "Я видела этот фильм три раза, и могу с уверенностьюсказать, что я себе в нем нравлюсь. Я хочу оставаться красивой и здоровой какможно дольше", – призналась актриса.Фильм "Любовь после любви" рассказывает об одинокойженщине Сюзанне, которая снова пытается найти любовь после смерти мужа. Главнуюроль исполнила Энди Макдауэлл, известная по таким картинам как "Четыре свадьбы и одни похороны", "Деньсурка" и Гудзонский ястреб". Актриса и модель – обладательница "Золотойкамеры" и почетного "Сезара".