Сотрудники туристической полиции Александр Рябов и Кирилл Зарипов знают несколько иностранных языков. Они не останавливаются на достигнутом, продолжая самообразование...

Сотрудники туристической полиции не привыкли останавливаться на достигнутых результатах: знание одного иностранного языка - не предел.Инспектор 1 роты специализированного батальона 1 Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве младший лейтенант полиции Александр Рябов рассказал, что со школы начал изучать французский язык, после чего выбрал для себя лингвистическое отделение и поступил на факультет иностранных языков в Московский государственный областной педагогический институт. «На третьем курсе нам стали преподавать также английский язык с углубленным изучением. После окончания вуза я понял, что мое знание иностранных языков должно приносить пользу не только мне, но и окружающим людям. Так я стал сотрудником туристической полиции», - рассказал Александр Рябов.Полицейский 1 роты специализированного батальона 1 Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве младший сержант полиции Кирилл Зарипов заинтересовался изучением английского языка также в школе. Быстрее одноклассников освоив всю программу, он поступил в школу с углубленным изучением языка.«Я всегда мечтал о служебной деятельности в правоохранительных органах, но педагоги отметили, что у меня есть перспективы в изучении мировой экономики. Я решил попробовать себя в этом направлении и поступил в вуз на соответствующий факультет. На третьем курсе стал изучать немецкий язык, а после окончания обучения отправился в Германию, чтобы там получить второе высшее образование. Благодаря любознательности и упорству я смог закончить начатое дело, но желание служить в органах внутренних дел России все же победило», - отметил Кирилл Зарипов. Спустя 3 года Кирилл окончательно решил, что должен исполнить свою мечту. Вернувшись в Россию, он вступил в ряды сотрудников туристической полиции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве