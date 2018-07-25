Золотые ворота останутся музеем. На архитектурный памятник 12 века, один из символов Владимира, уже давно претендует Русская православная церковь. Сейчас там располагается экспозиция Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Под выставки Золотые ворота используются с середины прошлого века. Но современное законодательство допускает возврат подобных сооружений священнослужителям.

Золотые ворота останутся музеем. На архитектурный памятник 12 века, один из символов Владимира, уже давно претендует Русская православная церковь. Сейчас там располагается экспозиция "Владимиро-Суздальского музея-заповедника". Под выставки Золотые ворота используются с середины прошлого века. Но современное законодательство допускает возврат подобных сооружений священнослужителям. И Русская православная церковь подала заявление в Росимущество, чтобы вернуть себе Золотые ворота. Кстати, только по Владимиру в заявку церкви вошли ещё 11 памятников архитектуры и истории. Однако, как сообщил генеральный директор музея-заповедника Игорь Конышев, никаких решений по поводу передачи Золотых ворот церкви нет и пока памятник остаётся светским сооружением. Позицию руководства музея поддерживает и городская власть.Игорь Конышев, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Есть заявка в Росимущество. Никаких других решений, документов пока нет. Что касается позиции музея и позиции Министерства культуры как нашего учредителя - она отрицательная, на все просьбы и заявки мы отвечаем отказом".Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Музей должен быть музеем. Он всё время был, там экспозиции наших героев, соотечественников, владимирцев, которые и в военные годы и после войны - там экспозиции выставлены".