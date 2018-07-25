Министерство иностранных дел Таджикистана направило российской стороне официальное обращение с требованием сурового наказания для Александра Семина, которого подозревают в убийстве и изнасиловании пятилетней девочки в Серпухове. На родине убитой отмечают, что маньяк совершил бесчеловечное преступление.

Министерство иностранных дел Таджикистана направило российской стороне официальное обращение с требованием сурового наказания для Александра Семина, которого подозревают в убийстве и изнасиловании пятилетней девочки в Серпухове. На родине убитой отмечают, что маньяк совершил бесчеловечное преступление.Таджикистан подтвердил, что убитый в подмосковном Серпухове ребенок является гражданкой их страны и направил МИД России ноту с требованием провести тщательное расследование резонансного дела. На родине пятилетней девочки требуют максимально сурово наказать преступника."Душанбе призывает соответствующие органы России провести тщательное расследование данного зверского преступления по отношению к ребенку и требует сурового наказания преступника, совершившего это бесчеловечное деяние", – говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД Таджикистана. Более того, в тексте отмечается, что происшествие вызвало крайнее возмущение и потрясение в Таджикистане.В Душанбе также сообщили, что дипломатические и консульские ведомства Таджикистана будут постоянно находится в контакте с соответствующими органами России до полного расследования преступления и вынесения приговора. Министр внутренних дел страны, в свою очередь, лично обратился к Москве с просьбой о взятии под строгий контроль ход расследования.Также стало известно, что тело ребенка было доставлено из Москвы в Душанбе рейсом авиакомпании "Таджик Эйр". После этого его увезли в район Шамсиддин Шохин, где девочка и будет похоронена.Напомним, что 27-летнего жителя Серпухова Александра Семина задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Тело ребенка обнаружили в спортивной сумке.Позже в деле появилась главная улика. Камеры наблюдения зафиксировали преступника, когда он нес тело ребенка в упомянутой сумке к оврагу.