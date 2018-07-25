Известная
актриса Кристина Кузьмина поделилась своей историей борьбы с онкологией.
Оказывается, у знаменитость возник рецидив.
Известная
актриса Кристина Кузьмина поделилась своей историей борьбы с онкологией.
Оказывается, у знаменитость возник рецидив.
О том, что Кузьмина
страдает раком, стало известно в марте этого года. Она сама рассказала
поклонникам о страшном диагнозе, который ей поставили еще пять лет назад.
Артистка смогла побороть болезнь, но чуть больше года назад случился рецидив.
За
последний год Кристина перенесла несколько сложных операций и химиотерапию. Наконец рак отступил. Звезда сообщила, что
близка к победе над болезнью. Также Кузьмина рассказала
о недавней поездке в Израиль. Она уверена, что священная земля помогла ей
побороть болезнь.
"Спасибо за поддержку! На все воля Божья… Вся эта
поездка была спонтанной и необычной. Я пролечилась, теперь пью лекарства,
прогнозы по здоровью никому до конца не известны. Только Богу", – цитирует
Кристину. Актриса – настоящий борец, она не унывает и
говорит, что живет сейчас полной жизнью. "Сделала крутую стрижку! Влюбилась.
Главное, что работа есть, в голове куча проектов", – призналась
Кузьмина.
Кристина Кузьмина – исполнительница главных ролей в сериалах
"Адъютанты любви", "Дом на обочине", известна и по сериалу "Тайны следствия", диджей,
поэтесса. Кинематографическая биография Кристины Кузьминой стартовала в
начале 2000-ых.