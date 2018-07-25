Известная актриса Кристина Кузьмина поделилась своей историей борьбы с онкологией. Оказывается, у знаменитость возник рецидив.

Известнаяактриса Кристина Кузьмина поделилась своей историей борьбы с онкологией.Оказывается, у знаменитость возник рецидив.О том, что Кузьминастрадает раком, стало известно в марте этого года. Она сама рассказалапоклонникам о страшном диагнозе, который ей поставили еще пять лет назад.Артистка смогла побороть болезнь, но чуть больше года назад случился рецидив.Запоследний год Кристина перенесла несколько сложных операций и химиотерапию. Наконец рак отступил. Звезда сообщила, чтоблизка к победе над болезнью. Также Кузьмина рассказалао недавней поездке в Израиль. Она уверена, что священная земля помогла ейпобороть болезнь."Спасибо за поддержку! На все воля Божья… Вся этапоездка была спонтанной и необычной. Я пролечилась, теперь пью лекарства,прогнозы по здоровью никому до конца не известны. Только Богу", – цитируетКристину. Актриса – настоящий борец, она не унывает иговорит, что живет сейчас полной жизнью. "Сделала крутую стрижку! Влюбилась.Главное, что работа есть, в голове куча проектов", – призналасьКузьмина.Кристина Кузьмина – исполнительница главных ролей в сериалах"Адъютанты любви", "Дом на обочине", известна и по сериалу "Тайны следствия", диджей,поэтесса. Кинематографическая биография Кристины Кузьминой стартовала вначале 2000-ых.