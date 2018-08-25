В ходе проверки жилого сектора полицейские установили, что жители Москвы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах приезжих из ближнего зарубежья...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Чертаново Северное и Нагорный установили факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.В ходе проверки жилого сектора полицейские установили, что жители Москвы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данным фактам подразделениями дознания ОМВД России по районам Чертаново Северное и Нагорный возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22