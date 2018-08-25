Туринский футбольный клуб Ювентус продолжает зарабатывать после перехода в команду нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Акции итальянского клуба уже взлетели поднялись на 59%, повторив показатели девятилетнего максимума.

Туринский футбольный клуб "Ювентус" продолжает зарабатывать после перехода в команду нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Акции итальянского клуба уже взлетели поднялись на 59%, повторив показатели девятилетнего максимума.Как отмечает ТАСС, акции "Ювентуса", которые стоили по 0,65 евро за штуку, начали активно расти после публикаций новостей о грядущем трансфере 33-летнего форварда за две недели до сделки. В день перехода стоимость одной акции достигла 0,91 евро, тогда как после приобретения Роналду акции продолжили расти и 25 августа достигли 1,03 евро за акцию — максимума с 25 сентября 2009 года.