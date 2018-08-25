Проблем с оплатой товаров и услуг при использовании карт международных платежных систем, в том числе Visa и MasterCard, в Крыму нет.

Проблем с оплатой товаров и услуг при использовании карт международных платежных систем, в том числе Visa и MasterCard, в Крыму нет.Как передает РИА Новости, об этом сообщил руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что также нет проблем на полуострове с China UnionPay и японской JCB.Депутат объяснил это тем, что в России после введения американских санкций был создан центр обработки всех карточных транзакций на РФ, тогда как раньше данные обрабатывались в США.Таким образом, по словам Аксакова, никто не видит за пределами России, какая карта, где используется.Он рассказал, что сам расплатился на крымской автозаправке картой одной из международных платежных систем.Глава думского комитета по финансовому рынку также отметил, что компании Visa и MasterCard просили банки не выпускать их карты на территории полуострова и подчеркнул, что в Крыму они собственно и не нужны, поскольку карта "Мир" заменяет их полностью.