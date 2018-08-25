С бандеровским приветствием и под присмотром американских кураторов Украина сегодня отметила очередную годовщину независимости. Порошенко путал слова гимна и путался в заявлениях: то благодарил американцев за военную помощь, то утверждал, что украинская армия и так самая сильная в Европе.

С бандеровским приветствием и под присмотром американских кураторов Украина сегодня отметила очередную годовщину независимости. Порошенко путал слова гимна и путался в заявлениях: то благодарил американцев за военную помощь, то утверждал, что украинская армия и так самая сильная в Европе. Под слова верховного украинского главнокомандующего украинские солдаты падали в обморок.Крещатик в желто-голубых тонах. Открывает парад в День независимости министр обороны Украины Степан Полторак, видимо, как и подобает каждой независимой державе, на стареньком американском внедорожнике. Вместо ненавистного еще советского "Здравствуйте, товарищи!" звучит лозунг украинских националистов.- Слава Украине! Героям слава!И вот на трибуне появляется президент Украины. Быстро приветствуя подчиненных, Порошенко долго здоровается и о чем-то разговаривает с советником главы Белого дома Болтоном. Рядом спецпредставитель Госдепа Курт Волкер, посол США, министры обороны Польши, Румынии, Грузии и других стран. Вступительную речь верховный главнокомандующий начинает, пожалуй, с самого важного."Национальный лозунг — слава Украине, героям слава! Мы испытываем гордость за него, а наши враги должны корчиться, как черти от ладана", — говорит президент Украины Петр Порошенко.Плохо, впрочем, от таких речей становится только солдату почетного караула. Но, не обращая на это внимания, Порошенко продолжает выступление, пытаясь напеть строки из марша новой украинской армии, по сути — возрожденного гимна Организации украинских националистов, боевое крыло которой в годы Великой Отечественной уничтожило сотни тысяч украинцев и поляков. Участие в параде делегации из Польши на этом фоне выглядело, мягко говоря, странным.Промаршировали по Майдану и делегации других стран, в том числе, США. Впрочем, выглядело это, как прогулка по оккупированному городу. Некоторые солдаты одной из самых сильных армий мира даже не старались попадать в ногу.Апофеоз пешей части парада — вручение новых знамен армейским частям, воевавшим против мирных жителей в Донбассе. И это после того, как ООН выпустила доклад о причастности украинских военных к убийству гражданских в том же Иловайске.После пешей части то, от чего по словам депутата Верховной рады, в Москве должно было случиться землетрясение — более 200 единиц техники времен СССР. Из новинок — танк "Ятаган", заглохший на репетиции парада, самоходная гаубица "Богдана", собранная из советских деталей тягача "КрАЗ", ствола от "Мсты" и казенника артиллерийского орудия Д-20, а также ракетный комплекс "Гром-2", не имеющий, впрочем, до сих пор штатной ракеты. Закрывал парад независимости пролет авиации. В небе все те же советские самолеты Су, Ил и МиГ.Из действительно нового и современного — американские противотанковые ракеты "Джавелин", установленные на бронемашины. Правда, судя по кадровым проблемам в рядах украинской армии, управлять ими в ближайшее время будет попросту некому. По некоторой информации, только в этом году из вооруженных сил уволились 11 тысяч контрактников, еще 18 тысяч планируют это сделать. По оценкам экспертов, подразделения на линии разграничения в Донбассе укомплектованы лишь на половину. Причина — низкие зарплаты и нежелание воевать против мирных жителей.