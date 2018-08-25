В Мюнхене матчем между Баварией и Хоффенхаймом начался чемпионат Германии. Мюнхенцы одержали непростую победу с результатом 3:1.

В Мюнхене матчем между "Баварией" и "Хоффенхаймом" начался чемпионат Германии. Мюнхенцы одержали непростую победу с результатом 3:1."Бавария", вступившая в сезон с новым тренером Нико Ковачем, довольно быстро обозначила свое преимущество. А в середине первого тайма созрел первый гол в ворота гостей. Йосуа Киммих подал угловой в центр в штрафной, где Томас Мюллер опередил капитана "Хоффе" Кевина Фогта и послал мяч в сетку. Этот гол остался единственным в первом тайме.Начало второго тайма не предвещало проблем чемпионам, более того незаметный в первые 45 минут Роберт Левандовский отправил второй мяч в ворота Оливера Бауманна. Но гол этот не был засчитан потому, что поляк успел залезть в офсайд. И тут же взорвался "Хоффенхайм".Центральный защитник гостей Эрмин Бичакчич обыграл двух соперников в центре поля и вывел на удар Адама Салаи. Венгр спокойно пробил в дальний угол. После этого "Хоффе" провел несколько атак на ворота Мануэля Нойера и едва не вышел вперед.Но все сломала травма Фогта. Заменивший капитана норвежец Ховард Нортвейт не смог, как следует войти в игру, и сбил ворвавшегося в штрафную Франка Рибери. Пенальти вызвался пробивать Роберт Левандовский. Но лучший бомбардир баварцев исполнил удар неуверенно, и Бауманн отбил мяч. Быстрее всех к мячу подоспел Арьер Роббен, который поразил ворота.Но судья после просмотра эпизода отменил гол, ибо Роббен слишком рано ворвался в штрафную. Левандовский же перебил пенальти куда успешнее 2:1. Вскоре новичок мюнхенцев Леон Горетцка пробил из-за пределов штрафной. Мяч задел в руку Мюллера и попал в ворота. И этот мяч не был засчитан после просмотра видеоповтора.Но третий мяч в ворота "Хоффе" все же влетел. Роббен получил мяч в штрафной и не оставил шансов Бауманну. Чемпионы могли забить еще, но и счета 3:1 осталось достаточно для победного старта в бундеслиге.