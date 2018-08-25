Власти Италии разрешили 16 мигрантам, находящимся на борту судна в порту Катании на Сицилии, спуститься на берег для прохождения лечения.

16 больным мигрантам, находящимся на судне в порту Катании на Сицилии, разрешено спуститься на берег для лечения.11 женщин из Эритреи пройдут гинекологическое обследование, у 5 мужчин обнаружены признаки туберкулеза.Судно с 20 августа стоит в порту Катании. На борту судна находятся 150 мигрантов, итальянские власти не разрешают им сойти без одобрения других властей стран ЕС. Управление ООН по делам беженцев уже призвало власти ЕС позволить мигрантам высадиться.Италия заявила, что снизит финансирование фондов ЕС, если ЕС не поможет с перемещением мигрантов.Председатель Совета министров Италии Луиджи Ди Майо написал в Facebook, что Италия уже не в состоянии справляться с этой проблемой.Новое итальянское правительство все чаще запрещает суднам с мигрантами причаливать к портам страны, передает "Интерфакс".