В Анапе открылась образовательная смена для талантливых школьников из арктических регионов страны. Дети представляют коренные малочисленные народы России. Для них запланированы мастер-классы и встречи с интересными людьми.

В Анапе открылась образовательная смена для талантливых школьников из арктических регионов страны. Дети представляют коренные малочисленные народы России. Для них запланированы мастер-классы и встречи с интересными людьми. К концу культурно-образовательной программы вместе с наставниками ребята снимут цикл мультфильмов по мотивам фольклора народов Севера, сообщает телеканал "Россия 24".