Немцы в курсе, чем русскоязычная служба занимается на их деньги? Вы представляете себе такой материал в германских СМИ про Холокост? Пара логичных вопросов — от Марии Захаровой по следам статьи на сайте Deutsche Welle, которая приурочена к 75-тилетней годовщине Курской битвы.

"Немцы в курсе, чем русскоязычная служба занимается на их деньги? Вы представляете себе такой материал в германских СМИ про Холокост?" Пара логичных вопросов — от Марии Захаровой по следам статьи на сайте Deutsche Welle, которая приурочена к 75-тилетней годовщине Курской битвы.С которой, по версии авторов публикации, оказывается, "связано немало вымыслов и легенд". А ещё — заблуждений, которые необходимо развенчать. Заголовок — соответствующий. И, мягко говоря, странный. "Немецкие историки о мифах вокруг Курской битвы".Казалось бы, какие могут быть мифы, легенды или вымыслы — если эпизод, общепризнанно, один из самых подробно задокументированных за все годы Великой Отечественной? Но у наших коллег и тех, кто дал им комментарии, очевидно, другое мнение.Вот, например, пишут — ни много ни мало — о переоценке значимости сражения на Курской дуге. Сильное заявление.Ну, или просто решили, как считает всё та же официальный представитель российского МИДа "посеять глобальное сомнение и недоверие к материалам об этом историческом событии, которые представлены в российских СМИ".Главное убедительно написать, обратиться к нужным историкам – и получите и распишитесь. Например "альтернативная, но единственно правильная версия истории" танкового сражения под Прохоровкой, Оказывается, эту битву Красная армия с треском проиграла."В битве под Прохоровкой советские войска потерпели сокрушительное поражение. Однако их командование преподнесло итог сражения как победу и сообщило об этом в Москву. В свете окончательной победы Красной армии в Курской битве это выглядело потом достаточно правдоподобно".Не очень понятно, как потерпев "сокрушительное поражение" Красная армия смогла вообще выиграть битву?Этот вот вопрос надо адресовать 48- летнему немецкому историку Маттиусу Улю.Далее издание приводит слова еще одного историка Карла-Хайнца Фризера."В этом сражении участвовали 186 немецких и 672 советских танка. И хотя германским войскам не удалось взять станцию Прохоровка, потери Красной армии были очень чувствительны: она потеряла 235 танков, а немцы — меньше десятка".Куда испарились еще 176 немецких танков, историк не уточняет."Именно на обывателя сегодня работает вот эти западные средства массовой информации, публицисты, различные историки. Доходит до того, что немцы под Прохоровкой потеряли безвозвратно всего 5 танков. Невзирая на то, что есть факты, отражённые в наших документах о том, что немцам был нанесен сокрушительный удар, и их бронированная мощь она иссякла. Немцы потеряли там 300 танков из 400, то есть 75%. То есть идет открытая фальсификация истории", — посетовал Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.Более того, как считают эксперты, эта статья рассчитана именно на российского читателя. В ней авторы практически утверждают: если бы не тупой Гитлер – немецкие войска бы взяли Курск.Если бы такая статья была адресована немецкому читателю в Германии, издание бы поимело немало проблем."Эта структура больше ориентирована вовне. Внутри Германии у них есть собственное общественное телевидение – ZDF и DW, это, конечно, элемент такой внешней пропаганды. Понятно, что в Германии при всем таком антироссийском медийном курсе, такие высказывания невозможны. Потому что это, практически, оправдание нацизма", — заявил журналист Илья Ухов.Более того. Deutsche Welle, она же "Немецкая волна", с удовольствием привлекает к работе российских оппозиционных журналистов – Константина Эггерта, Александра Плющева, Жанну Немцову.А еще использует телевизионные площадки того же "Дождя". Как уверен Иван Ухов – издание ведет в России откровенно пропагандистскую деятельность, финансирует которую Бундестаг."К примеру, в 2014 -15 годах порядка 300 миллионов евро было выделено на такие регионы как Россия, Украина, частично Ближний Восток. Судя по тому, что у DW были заключены партнерские отношения с рядом оппозиционных российских СМИ, можно сделать вывод, что это партнерские отношения, основанные на финансах", — считает Ухов.А деньги, как известно российская либеральная тусовка любит получать регулярно. В сухом остатке получается — хотите денег? Расскажите всем, что-нибудь эдакое, альтернативное, в корне отличающееся от российской версии любых будь то исторических или современных событий.