Москва активно закупает золото и продаёт американские облигации государственного займа, чтобы избавиться от диктата доллара, пишет Die Welt. Ради этой цели она даже готова пойти на экономические риски, связанные с падением стоимости благородного металла.

Москва активно избавляется от диктата доллара, пишет Die Welt. Издание указывает, что в России продают американские облигации госзайма и покупают золото (в июле запас увеличен на 26,1 тонну) в готовности рискнуть, если золото упадет в цене.Президент России Владимир Путин не надеется на нормализацию отношений с Западом.Советник по политическим вопросам и писатель Джеймс Рикардс считает, что золото – идеальная защита от экономических санкций, и у Путина есть стратегический план.В XXI веке роль золота в международной валютной системе усилится, говорил нобелевский лауреат Роберт Манделл. И золото не связано с политическими рисками. Поэтому в России сосредоточено 17% мировых золотых резервов.