В пятницу полицейские Луганской народной республики обезвредили мину рядом с электроподстанцией в Луганске.

В пятницу полицейские Луганской народной республики обезвредили мину рядом с электроподстанцией в Луганске. Самодельное взрывное устройство было предназначено для вывода энергоустановки из строя. Несколько районов города остались бы без энергии, пишет РИА Новости.Мина была начинена поражающими элементами. В МВД ЛНР считают, что взрыв привел бы к жертвам среди мирного населения.Полицейские подозревают в попытке теракта украинскую диверсионно-разведывательную группу. Как заявили в Луганске, взрыв в День независимости Украины "дестабилизировал бы обстановку в республике".