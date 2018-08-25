По предварительным данным осведомленного источника, в результате пожара, вспыхнувшего в здании Центробанка России в центре Москвы, важная документация повреждена не была.

По предварительным данным осведомленного источника, в результате пожара, вспыхнувшего в здании Центробанка России в центре Москвы, важная документация повреждена не была.Как сообщалось, пожар в здании ЦБ РФ адресу: улица Неглинная, 12, возник в пятницу, 24 августа, вечером, наблюдалось открытое горение и сильное задымление. В 20:57 пожар на площади 30 квадратных метров был ликвидирован, напоминает "Интерфакс". Пострадавших нет.Движение по улице Неглинной, перекрытое из-за пожара в здании Центробанка, к настоящему времени полностью восстановлено, передает ТАСС. Ранее движение по улице было перекрыто от Звонарского переулка до Театрального проезда, объезд был организован по улице Большая Лубянка.