Счастливый финал истории, которая могла закончиться трагически. На Ямале спасли девочку-подростка, пропавшую в тундре две недели назад. Всё это время десятки людей — местные жители, спасатели, родственники — не хотели верить в самое страшное и продолжали искать Светлану.

Счастливый финал истории, которая могла закончиться трагически. На Ямале спасли девочку-подростка, пропавшую в тундре две недели назад. Всё это время десятки людей — местные жители, спасатели, родственники — не хотели верить в самое страшное и продолжали искать Светлану."Аккуратно, потихоньку её, под ручки, ребята".15-летнюю Свету Евай нашли рано утром, она спала прямо в тундре, где провела 15 дней. Истощённую девочку спасатели немедленно эвакуировали вертолётом. Всю дорогу она не проронила ни слова. Лишь заплакала, когда садилась в машину скорой помощи."Поднимайте, поднимайте. Тише, тише, тише!""Состояние девочки средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, она осмотрена анестезиологом и реаниматологом, все жизненно важные органы её сохранены, никаких нарушений нет, давление стабильное, пульс стабильный", — рассказал Эльдар Фараджаев, главный врач Тазовской центральной республиканской больницы Ямало-Ненецкого автономного округа.Из своего стойбища Света вышла ещё 8 августа. Пошла в гости к брату. По тундре до соседнего чума напрямую — какие-то 7 километров, для Ямала не расстояние. Но спустился туман, и девочка заблудилась. Родные искали её три дня самостоятельно, потом обратились к спасателям.Следователи успели возбудить уголовное дело. Но спасатели, полицейские и местные охотники — 26 человек — не теряли надежду. Искали и с воздуха, и на земле.Обнаружили Свету в 11 километрах от её родного чума. Сейчас девочка в больнице, и никому, кроме родных, о своём злоключении не рассказывает."Нормально выживала, морошку кушала. Искала, в тундре ходила", — говорит Надежда Евай, сестра Светланы.Спасло Свету, что в Гыданской тундре начали созревать ягоды, сейчас на Ямале относительно тепло: днём до +20, ночью около +7-8 градусов. Сейчас девочка набирается сил и надеется, что 1 сентября сможет пойти в школу.