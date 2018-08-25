В Бельгии завершилась квалификация 13-го этапа Формулы-1. Победу в ней одержал британец Льюис Хэмилтон (Mercedes). Свой лучший круг он проехал за 1 минуту 58,179 секунды. Вторым стал немец Себастьян Феттель из Ferrari (2.01,851). Третьим оказался француз Эстебан Окон из Force India (2.01,851).

В Бельгии завершилась квалификация 13-го этапа "Формулы-1". Победу в ней одержал британец Льюис Хэмилтон (Mercedes). Свой лучший круг он проехал за 1 минуту 58,179 секунды. Вторым стал немец Себастьян Феттель из Ferrari (2.01,851). Третьим оказался француз Эстебан Окон из Force India (2.01,851).Российский пилот Williams Сергей Сироткин занял 18-е место. Его напарник по команде канадец Лэнс Стролл расположился следом. Отметим, что в гонке Гран-при Бельгии россиянин стартует с 16-й позиции, поскольку занявшие 10-е и 13-е места соответственно финн Валттери Боттас и немец Нико Хюлькенберг окажутся в последнем ряду стартовой решетки из-за замены мотора.Напомним, что Гран-при Бельгии состоится 26 августа и начнется в 16:10 по московскому времени.