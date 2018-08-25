Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что сотрудники полиции, пострадавшие при нападении 20 августа, находятся в стабильном состоянии, есть признаки улучшения их здоровья.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что сотрудники полиции, пострадавшие при нападении 20 августа, находятся в стабильном состоянии, есть признаки улучшения их здоровья.Об этом он написал в своем аккаунте "ВКонтакте", отметив, что лично посетил госпиталь МВД, где находятся на излечении полицейские Альви Саидов, Бислан Гелагаев, Магомед Макаев и Адам Датуев, которые получили тяжелые травмы и ранения.Кадыров сообщил, что поблагодарил стражей порядка за героизм и мужество, за то, что они заслонили собой гражданское население и предотвратили возможные тяжкие последствия.20 августа в Чечне произошел ряд нападений на полицейских – при въезде в Грозный водитель машины Mercedes попытался сбить сотрудника ДПС, а затем в ходе погони сбил еще двоих полицейских уже в центре Грозного. В тот же день двое преступников с ножами пытались ворваться на территорию Шалинского отдела внутренних дел, ранив двоих полицейских. Третье ЧП произошло в селе Мескер-Юрт Шалинского района: смертник подорвался возле поста полиции, не задев никого.Все нападавшие были ликвидированы.Ранее Кадыров сообщил, что по его данным, нападения на полицейских организованы из-за рубежа.